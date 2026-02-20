Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en ilham verici hikayelerinden birini Norveç ekibi Bodo Glimt yazıyor. Lig aşamasının ilk 5 haftası biterken sadece 2 puanları bulunan 54 bin nüfuslu şehrin takımı için beklenti, ilk 24'ün dışında kalıp elenmeleriydi.

Ancak matematiği dahi ters köşe ettikleri hikayeyi Almanya'da yazmaya başladılar. Lig aşamasının 6. maçında Dortmund ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodo Glimt, bir sonraki maçta İngiliz devi Manchester City'yi sahasında 3-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

MANCHESTER CİTY VE ATLETİCO MADRİD'İ DEVİRDİLER

Bir sonraki maçta ise belki de daha zorunu başardılar; dünyanın en zor deplasmanlarından biri olarak kabul edilen Atletico Madrid'i İspanya'da 2-1'le geçmeyi bildiler.

Elenmek üzereyken Son 16 Turu play-off biletini bu maçlarla alan Norveç ekibi, İtalyan devi Inter'i de sahasındaki ilk maçta 3-1 yenerek tur kapısını ardına dek araladı.

YÜZDE 99.7 ELENME İHTİMALİNDEN DÖNDÜLER

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk 5 maçının ardından yüzde 99.7 elenme ihtimali verilen küçük şehir takımı, herkesi ters köşe ederek Son 16'nın kapısına dayanmayı bildi.

Transfermarkt verilerine göre kadro değeri yalnızca 57 milyon euro olan Bodo Glimt; aynı sezonda Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i yenerek Avrupa futbol tarihine adını şimdiden yazdırdı.