Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye’den Irak’a nakledilen Türk asıllı IŞİD mensuplarının Türkiye tarafından geri alınacağını duyurdu.

Bağdat’ta ABD Suriye Temsilcisi Tom Barrack ile görüşen Hüseyin, SDG ile Suriye ordusu arasındaki şiddetli çatışmalar esnasında Irak'a gönderilen IŞİD'lilerin arasında 180 Türk vatandaşının da bulunduğu belirtti.

Hüseyin, Türkiye'nin bu kişileri geri alacağını açıkladı. Ankara henüz planlanan geri dönüş süreci hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

KAMPLAR APAR TOPAR TAHLİYE EDİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Ocak sonu ile Şubat başı arasında, SDG ve Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar sürerken yaklaşık 5 bin 700 IŞİD üyesini Suriye’nin kuzeydoğusundaki hapishanelerden tahliye etti.

Suriye hükümeti El-Hol kampının tamamen tahliye edilerek kapatıldığını açıkladı. Bir dönem 28 bin IŞİD üyesini barındıran kamptaki yabancı uyrukluların akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kamp sakinlerinin isyanı ve dışarıdan düzenlenen koordineli saldırılar tahliyeyi tetikledi. Hapishane yakınlarındaki çatışmaların yarattığı güvenlik boşluğu sırasında Şeddadi’deki bir tesisten sadece bir günde 100'den fazla mahkumun kaçması bu tahliyenin hızlanmasına sebep oldu.

IŞİDLİLER TÜRKİYE'YE Mİ KAÇTI?

Al-Monitor haber sitesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre, aralarında IŞİD bağlantılı isimlerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişinin şu an Suriye'de serbestçe dolaştığını öngörüyor.

Bazı aileler Türkiye sınırına yakın Ahtarin ve Cerablus bölgelerine yerleştirildi. Bu durum sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD ordusu bölgedeki kaosu önlemek amacıyla tutukluları Irak’a taşıdı. Bu hamle militanların yeniden organize olmasını engelleme stratejisinin bir parçası olarak yapıldı.

ABD GÜÇLERİ SURİYE'DEN ÇIKIYOR

Bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliği için Başkan Donald Trump Suriye geçici başkanı Ahmed el-Şara ile görüştü.

Trump telefon görüşmesinde Şara’dan IŞİD'in yenien yapılanmasını durdurmasını talep etti. Eskiden ABD vekili olarak IŞİD'li mahkumlardan sorumlu olan SDG ise Suriye hükümetine entegre oluyor.

Aynı anda Pentagon bölgedeki varlığını azaltmaya devam ediyor. ABD birlikleri en büyük üslerinden biri olan Kasrak'ı boşaltarak Irak Kürt Yönetimi Bölgesi'ne çekildi. Bu geri çekilmenin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.