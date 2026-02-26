Fas’ta aracıyla ilerleyen bir sürücü, yolculuk sırasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan yoğun çekirge sürüsü, sürücüye zor anlar yaşattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün görüntülerinde, binlerce çekirgenin havada kümelendiği ve görüş mesafesini düşürdüğü görüldü. Bölgede zaman zaman görülen çekirge istilalarının tarım alanları açısından risk oluşturduğu bilinirken, görüntülerin hangi kentte kaydedildiğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

