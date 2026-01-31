Suriye Ordusu'nun YPG/SDG'den devraldığı bölgelerdeki IŞİD cezaevleri boşaltılıyor. Yaklaşık 7 Bin tutuklu ABD tarafından Irak'a sevk ediliyor. Türkiye'nin de El Hol ve El Roj kamplarında bulunan bazı Türk vatandaşları için harekete geçtiği öne sürüldü.

Gazeteci Hale Gönültaş'ın haberine göre, Ankara, ABD, Irak ve Suriye ile aylardır süren görüşmelerde Türk vatandaşı IŞİD bağlantılı kadın ve çocukları teslim alacağını belirtti. BM verilerine göre kamplardaki Türk vatandaşı kadınlar ve 12 yaş altı çocukların toplam sayısı Bin 300. İddiaye göre IŞİD bağlantılı kadın ve çocuklar Türkiye'ye getirilmeden önce rehabilitasyon ve entegrasyon sürecinden geçirilecek.

2027 yılının ortasına kadar çalışmalar tamamlanacak. IŞİD'in askeri kadrosunda bulunan ve şimdi ıslah evlerinde tutulan erkek çocuklar da bu program sonrası Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilen çocuklar devlet korumasına alınacak.