Tibet’te Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce dağcı, güvenliğe ulaştırıldı. Ancak yüzlerce dağcı hala ölümcül hava koşullarında mahsur kaldı.

Çin devlet medyasına göre Qudang kasabasına ulaşan kişi sayısı 350’ye çıktı. Kalan yüzlerce kişiyle de iletişim sağlandı.

Ülkede resim tatil olan "Ulusal Gün" sebebiyle bölgedeki ziyaretçi sayısı bir hayli fazlaydı. Kimsenin beklemediği, aniden oluşan tipi binden fazla kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

Jimu News'in daha önceki bir haberine göre, yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığı bölgeye erişimi engelleyen kar kütlesini temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi görevlendirildi.

-5 DERECEYE KADAR DÜŞEN SICAKLARI

On sekiz kişilik bir ekibin üyesi olan Chen Geshuang, “Dağ çok ıslak ve soğuktu. Hiportermiden son anda kurtulduk" diye konuştu.

Ekibiyle birlikte ölümden dönen Chen, -5 dereceye kadar düşen sıcaklıklara göğüs gerdikten sonra, dönüşte sıcak çay ve çorbayla karşılandıklarını ve canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini anlattı.

Chen, "köye döndüğümüzde halimize şükrettik. sıcak yemek ve çay içimizi ısıttı" dedi. Bölgeye ulaşımı engelleyen yoğun karı temizlemek için yüzlerce yerel gönüllü ve kurtarma ekibi görevlendirildi.

3 KİŞİ HİPOTERMİYE YAKALANDI

4 bin 200 metre yükseklikteki vadide tipi, Cuma akşamı başladı ve Cumartesi boyunca devam etti.

Kurtarılan dağcı ekiplerinden Eric Wen, "sürekli yağmur ve tipi altındaydık, Everest'i hiç görmedik" dedi.

Bir süre sonra hayatta kalmak için kamp kuran ekip "çadırların etrafındaki karı 10 dakikada bir küremesek, karlar altında boğularak ölecektik" dedi.

Hiç uyumadıklarını anlatan Wen, 3 kişinin hipotermi geçirdiğini ancak sağ kurtulduklarını söyledi. Yük hayvanlarının bile tek parça döndüğünü belirtti.

Everest'e bilet satışları ise geçici olarak durdu. Satışların herkes kurtarılana kadar devam etmeyeceği duyuruldu.

EVEREST'TE CESETLER, YOLLARI GÖSTERİYOR

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest, 1922'den beri en az 405 kişinin canını aldı. Everest'in zirvesine ilk kez 1953'te çıkıldı.

Ancak bu zirveye ulaşılana kadar Everest'in zirvesine giden yolu, cesetler kapladı. Onlarca dağcının donmuş cesetleri, hala dağın zirvesine giden yolda bir yön işareti olarak kullanılıyor.

Sadece beyaz kar ve siyah taşın yolu gösterdiği Everest'te bu cesetler, şaşırtıcı bir şekilde hayati önem taşıyor. Dağcılar kadar kurtarma ekipleri de bu cesetleri kullanarak yollarını buluyor.