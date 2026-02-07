Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmada, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin ve avukatların uzun süredir dile getirdiği "kırmızı bülten" talebi kabul edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki kooperatif evlerinin yıkılmasıyla 80 kişi hayatını kaybetmiş, sorumlular hakkında dava açılmıştı.
TAHLİYE EDİLMİŞTİ
13 Şubat 2023'te tutuklanan İşitmen, 2024 yılında "samimi beyanları" gerekçe gösterilerek adli kontrolle tahliye edilmişti. Ancak tahliyesinin ardından adli kontrol şartlarını ihlal eden ve mahkemelere katılmayan İşitmen, yaklaşık 475 gündür bulunamıyor.
KIRMIZI BÜLTEN KARARI ÇIKTI
Müşteki avukatlarının celse arasındaki değerlendirme talebini inceleyen mahkeme heyeti, Şükrü İşitmen ve oğlu Ahmet İşitmen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve bu şahıslar için kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.