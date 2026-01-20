Ordu’nun köklü geçmişini yansıtan tarihi yapılar, zaman zaman özel mülkiyet olmaları sebebiyle ticari satış süreçlerine dahil olabiliyor. Bunun son örneği, Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan tarihi hamam oldu.

49 MİLYON LİRAYA SATILIYOR

Popüler bir alışveriş platformunda yayımlanan ilanla görücüye çıkan yapı, özel tapulu mülk statüsünde bulunuyor. Mülk sahibi, bu kıymetli eser için satış bedelini 49 milyon TL olarak kamuoyuna duyurdu.

Satışa sunulan hamam, bölgeye özgü taş işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Selimiye Mahallesi’nin dokusunda önemli bir yer tutan yapı; merkezdeki ana kubbe ve onu çevreleyen üç küçük kubbesiyle estetik bir görünüm sergiliyor.

TARİHİ DOKUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yapının mimari detayları incelendiğinde, ana mekanın kare planlı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Merkezdeki büyük kubbenin yanı sıra iç kısmında üç ayrı "halvet" hücresi (özel yıkanma odası) yer alıyor. Bu bölümlerin her birinin üzerinde de yine küçük kubbeler bulunuyor.

İnternet ilanında yer alan teknik verilere göre; tarihi yapı toplamda 1.639 metrekarelik oldukça geniş bir parsel üzerinde konumlanıyor. Altı bağımsız bölümden meydana gelen ve aynı anda 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğu belirtilen yapının bina yaşı ise ilandaki kayıtlara "50 yıl" olarak girilmiş durumda.

Şehrin kalbinde yükselen bu tarihi eserin yeni sahibinin kim olacağı ve yapının gelecekte ne şekilde değerlendirileceği, bölge halkı ve koruma gönüllüleri tarafından merakla takip ediliyor.