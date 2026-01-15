Otomotiv dünyasının dev ismi Volkswagen, Türkiye yollarındaki yüzlerce aracı yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik hamlesi başlattı. Özellikle ikinci el piyasasında oldukça popüler olan belirli model yıllarındaki araçlar için "hava yastığı" uyarısı yapıldı. Şirket, hayati önem taşıyan bu sistemdeki potansiyel riskleri bertaraf etmek amacıyla kapsayıcı bir geri çağırma programını devreye soktuğunu duyurdu.

2011 VE 2013 MODEL ARASI ARAÇLAR İNCELEMEYE ALINDI

Yürütülen bu geniş çaplı operasyonun merkezinde, 2011 ile 2013 yılları arasında banttan inen araçlar yer alıyor. Geri çağırma kararının temel gerekçesi olarak, kaza anında sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan hava yastığı sistemlerinde zamanla oluşabilecek teknik aksaklıklar gösterildi. Alman otomobil devi, söz konusu yıllara ait modellerde olası bir güvenlik zafiyetinin önüne geçmek için tüm sistem bileşenlerini mercek altına alıyor.

POLO SAHİPLERİNE RESMİ DAVETLER ULAŞMAYA BAŞLADI

Geri çağırma sürecine dair ilk somut adımlar kullanıcı tarafında da karşılık buldu. Türkiye genelindeki pek çok Polo sahibi, yetkili servislerden gelen resmi bildirimlerle araçlarını kontrol için davet edilmeye başlandı. Kullanıcılara iletilen bilgilendirme notlarında, yapılacak kontrollerin ve gerekli görülen parça değişimlerinin tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Bu süreçte hava yastığı ünitelerinin yenilenmesi veya mevcut donanımın güncel güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi planlanıyor.

SORGULAMA VE SERVİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Eğer 2011-2013 model aralığında bir Volkswagen kullanıcısıysanız, aracınızın bu güvenlik kampanyası dahilinde olup olmadığını öğrenmek için birkaç farklı yol izleyebilirsiniz. Yetkili servislerle doğrudan iletişime geçmenin yanı sıra Volkswagen Türkiye’nin resmi web sitesi üzerinden şasi numarası ile hızlıca sorgulama yapmanız mümkün. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerindeki ilgili menüler aracılığıyla da aracınıza yönelik herhangi bir geri çağırma emri bulunup bulunmadığını kontrol ederek sürüş güvenliğinizi teyit etmeniz büyük önem taşıyor.