Geleneksel pişmiş toprak testilerin serin tutma özelliğinden ilham alınarak geliştirilen sistem, modern mühendislikle yeniden tasarlandı. Araştırmacılar, düşük enerjiyle çalışan çözümün fabrikalar, yarı açık alanlar ve ev cephelerinde kullanılabilecek çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtiyor.

PİŞMİŞ TOPRAK TÜPLER HAVAYI DOĞAL YOLDAN SOĞUTUYOR

Sistem, metal bir iskelet üzerine petek biçiminde dizilen yüzlerce gözenekli pişmiş toprak tüpten oluşuyor. Tüplerin üzerinden sürekli su geçirilirken sıcak hava bu yapıdan geçiyor. Su buharlaştıkça ortamdaki ısıyı emiyor ve dışarı çıkan hava daha serin hale geliyor. Bu süreçte kompresör, klima gazı veya yüksek enerji tüketen bir soğutma sistemi kullanılmıyor.

İlk uygulama, Hindistan'ın Noida kentindeki Deki Electronics fabrikasında gerçekleştirildi. Dizel jeneratörün yaydığı sıcak havanın önüne yerleştirilen sistem sayesinde çalışma alanındaki sıcaklığın 42 dereceden 36 dereceye kadar düşürüldüğü, yaklaşık 6 derecelik doğal serinleme sağlandığı açıklandı.

HEM ENERJİ TÜKETİMİNİ HEM DE KARBON SALIMINI AZALTIYOR

CoolAnt Beehive sistemi yalnızca su dolaşımını sağlayan küçük bir pompayla çalışıyor. Ana yapı ise tamamen pişmiş toprak tüplerden oluştuğu için hem geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor hem de enerji ihtiyacı geleneksel klima sistemlerine göre oldukça düşük kalıyor.

Projenin geliştiricileri, sistemin yalnızca fabrikalarda değil, bina cephelerinde, okul bahçelerinde, otobüs duraklarında ve diğer yarı açık kamusal alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Doğal buharlaşma prensibinden yararlanan çözümün, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bölgelerde sürdürülebilir bir serinletme alternatifi sunması hedefleniyor.