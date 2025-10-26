Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, 22 Ekim'de kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak için Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi.

YÜZMEK İÇİN GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI

Öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi.

Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi.

Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

DALGIÇLAR SONUÇ ALAMADI

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi.

Dalgıçların katıldığı aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler dünkü aramalarda su altı robotu ve su altı drone'u kullandı.

Önceden tespit edilen noktalardan başlanarak 30- 60 metre derinlikte bölge tarandı. Aramalarda İrlandalı turistin izine rastlanmadı.

ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

İrlandalı Antony Dmien Smith'i arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Gönüllülerden oluşan Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, "Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken." dedi.