Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı yıkıldı. Enkazda 51 kişi hayatını kaybetti. Bina yıkılmasıyla çıkan yangında bazı kişilerin naaşına ulaşılamadı. Yıkılan binayla ilgili açılan davada müteahhitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan ile şantiye şefi, yapı denetim yetkilileri, uygulama denetçisi ve kontrol elemanı “bilinci taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan yargılandı. Müteahhit Mehmet Özkan, mahkemede pişkin bir savunma yaptı.

‘PES’ DEDİRTTİ

Özkan “Hatay yerle bir oldu, deprem Allah’tan geldi, benim bir suçum yok. 100 bina yaptım yandaki binalar da benimdi onlar yıkılmadı. TOKİ projelerine devam ediyorum. Boşuna tutukluyum” dedi.

Mahkeme, Özkan harici 5 kişiye daha 17 yıl 6 ay hapis cezası verirken 1 sanık ise davadan beraat etti.

2019’DAKİ SEÇİMLERDE AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Mehmet Özkan, 2019’daki yerel seçimlerde AKP’den Antakya Belediye Başkanlığı Aday Adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Partinin kongrelerine de katılan Özkan, “Dava adamıyız her daim reisin emrindeyiz” paylaşımını yapmıştı.