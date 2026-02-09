Sosyal medya platformu Tiktok üzerinden tanıştığı kişi tarafından "evlilik vaadiyle" dolandırıldığını öne süren kadının, yardım isteğinden çok kendisi konuşuldu.

Genç kadın, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" isimli sabah kuşağı programına katılarak yardım istedi.

Sosyal medyada kurduğu ilişkinin maddi kayıpla sonuçlandığını anlatan kadının iddiaları kadar, yüzünün neredeyse tamamını kaplayan siyah dövmeleri de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

'RADİKAL KARAR ALDIM'

Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan genç kadın, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Geçmişine dair radikal bir karar aldığını ifade eden kadın, "Eski hayatıma tövbe ettim" dedi.