'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına konuk olduktan sonra kısa sürede viral bir isme dönüşen Nazan Ünal, dijital platformlarda gördüğü yoğun ilginin ardından TikTok üzerinden canlı yayınlar açmaya başladı. TikTok’ta tanıştığı bir kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlatan Ünal, artık bu platformu bir gelir kapısına dönüştürerek fenomenlik yolunda ilerliyor.

"BOŞLUKLARI DÖVMELERLE DOLDURDUM"

Vücudundaki ve özellikle yüzündeki yoğun dövmelerin sırrını açıklayan Ünal, bu kararların ardında yatan duygusal sürece dikkat çekti. Dövmelerinin hayatındaki acıları ve yalnızlığı temsil ettiğini belirten Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların bende açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" diyerek yaşadığı travmaları dile getirdi.

Yüzünde yer alan ve "vahşi/yabani" anlamına gelen "Savage" dövmesiyle ilgili de itirafta bulunan Ünal, dövmenin anlamını sonradan öğrendiğini söyledi. Ünal, "O anlama geldiğini bilmiyordum. O an sadece hoşuma giden şekilleri ve kelimeleri dövme yaptırdım" diyerek estetik tercihlerinin o dönemki ruh halini yansıttığını ifade etti.

HAYATINDAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM

Nazan Ünal’ın ekranlara taşınan hikayesinin temelinde, kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan Kral tarafından mağdur edildiği iddiası yer alıyor. TikTok üzerinden tanıştığı kişi uğruna Düzce’ye yerleştiğini ancak hayatının kabusa döndüğünü belirten Ünal, ev satışından gelen paranın bu kişinin hesabına geçtiğini ve bir daha geri alamadığını öne sürmüştü.

"Beni dolandırdı, kandırdı ve öldürmekle tehdit etti" diyen Ünal, bu süreçten sonra manevi bir dönüşüm yaşadığını açıkladı. Üç yıldır tesettürlü olduğunu ve kendisini "tövbekâr" olarak tanımladığını belirten yeni fenomen, geçmişteki hatalarından ders çıkararak kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını vurguladı.