Ahlat Müzesi Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan arkeolojik kazılarda ilginç bir objeler bulundu. Bölgenin tarihine ışık tutacak olan objeler arasında anahtar dikkat çekti.

Kalenin güneyinde yoğunlaşan çalışmalarda tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu düşünülen anahtar dışında 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler de ortaya çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA OBJE BULUNDU

Anahtarın 16. yüzyıla işaret ettiğini ifade eden Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, kazı ekipleriyle 26 açma 3 sondaj kazı çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarda 7 Müslüman mezarı, sivil mimarilere ait yapı kalıntıları, su künkleri, su sarnıçları, tandırlar ve saray kabul mekanı gün yüzüne çıktı.

DİĞER ANAHTARLARDAN OLDUKÇA BÜYÜK

Taşınabilir eserler arasında ise çok sayıda sikke, seramik parçası, lüleler ve anahtar bulundu. Bulunan objeler arasında ise tarihe ışık tutacak olan anahtardı. Bu anahtarın boyutu bilinen anahtarlardan fazla büyük dairesel bir tutma ve çift dişli kilitleme çıkıntısına sahip olması farklı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar anahtarın 16. yüzyıla işaret ettiğini belirtiyor. Ve bunun kalenin asıl ana giriş kapısına ait olduğu düşünülüyor.

İlk defa tuğla zemin döşemesine rastladıklarını ifade eden Örmek, bu yıl kazı çalışmalarını saray bölümünde yoğunlaştırdıklarını belirtti. Örmek yaptıkları kazıya dair şunları söyledi:

"Saray kabul mekanı tonozlu bir üst örtüye sahip. Fakat tonozlu üst örtüsü günümüze kalmamış. Günümüze kalan yapı unsurları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, duvar kalıntısı 80 santimetre kalınlığındaki duvar kalıntısı. Duvarlar, Bitlis'in yerli kesme taşından dolgu tekniğiyle yapılmış. Farklı olarak da 2004'ten beri yapılan kazılarda ilk defa karşımıza çıkan tuğla zemin döşemesine rastladık. Bu da önemli bulgularımız arasında"