Kuşaklar arasında yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarında sürekli bir fark bulunuyor fakat özellikle boomer nesli ile Z kuşağı arasında yaşanan değişim, bugüne kadar yaşanan en büyük uçurumlardan biri haline geldi. Z kuşağı eski neslin lüks olarak kabul ettiği birçok şeyi ya demode buluyor veya tamamen anlamsız bir yük olarak görüyor.

İşte Z kuşağının, bedava bile almayacağı ürünler:

1- Porselen Takımlar

Baby Boomer kuşağı için porselen yemek takımları sadece yemek masasında zarafet değil aynı zamanda statü göstergesiydi. Z kuşağı içinse bu takımlar, sadece mutfakta yer kaplayan gereksiz objelerden başka bir şey değil. Ayrıca Z kuşağının gözünde, fazla yer kaplayan eşyalar ve "gereksiz" harcamalar.

2- Sabit Hatlar

Bir dönemin ev telefonu, düzenli ve yerleşik bir yaşamın simgesi sayılırdı fakat mobil telefonlar ve internetin hızla yayılmasıyla, sabit hatlar Z kuşağı için işlevsiz ve gereksiz hale geldi. Artık her şey dijitalleşti.

3- Tek Şirkete Sadık Kalmak

Boomer kuşağı uzun yıllar boyunca tek bir şirkette çalışmayı, sadakat ve kariyerin temeli olarak gördü. Z kuşağı içinse bu anlayış geçmişte kalan bir düşünce tarzı. Çeşitli iş deneyimleri ve esnek çalışma şartları, onlara daha cazip geliyor. Kişisel tatmin ve farklı deneyimler, Z kuşağının kariyer anlayışının temelini oluşturuyor.

4- Country Club Üyelikleri

Kapalı sosyal kulüpler ve özel kulüp üyelikleri, Baby Boomer kuşağının prestij simgelerindendi. Z kuşağı ise, bu tür sosyal yapıları genellikle elitizmin bir göstergesi olarak görüyor. Bu üyelikler, sadece statü arayışı ve ayrımcılık olarak algılanıyor.

5- Kablolu Televizyon

Bir zamanlar akşamları kablolu TV karşısında saatlerce vakit geçirmek, sıradan bir yaşam biçimi olarak görülüyordu. Ancak Z kuşağı için dijital içerik platformları devreye girdi. Netflix, Disney+, YouTube gibi alternatiflerle büyüyen bu kuşak, kablolu televizyonu hem pahalı hem de sınırlayıcı buluyor.

6- Pırlanta Nişan Yüzükleri

Baby Boomer kuşağı için pırlanta, bir ilişkiyi ciddiye almak ve taçlandırmak anlamına geliyordu. Z kuşağı ise bu geleneksel anlayışı, sadece tüketim kültürünün bir dayatması olarak görüyor. Artık ilişkiyi onurlandırmanın yolu, gösterişten uzak, anlamlı bir şekilde olmaktan geçiyor.

7- Deri Koltuklar

Boomer kuşağı için büyük ve gösterişli deri koltuklar, konforun sembolüydü. Ancak Z kuşağı bu koltukları, hem estetikten yoksun hem de gereksiz buluyor. Büyük ve hantal mobilyalar yerine, modern ve minimalist tasarımlar tercih ediliyor.

8- Gerçek Kürk Montlar

Boomer’lar için şıklığın ve lüksün göstergesi olan gerçek kürk montlar, Z kuşağı için ise tamamen etik dışı ve çevreye zarar veren bir alışkanlık olarak görülüyor. Hayvan hakları ve çevre bilinci, Z kuşağının değerleri arasında çok önemli bir yer tutuyor.

9- Gösterişli Düğünler

Bir zamanlar Boomer kuşağı için düğünler, büyük bir gösteriş ve lüksün göstergesiydi. Z kuşağı ise bu geleneği sorguluyor. Sade, anlamlı ve daha az maliyetli törenler, Z kuşağının düğün anlayışını oluşturuyor. Gösteriştense, samimiyet ve anlam arayışı ön planda.

10- Değerli Takılar

Altın bilezikler, elmas kolyeler ve pırlanta yüzükler, Boomer kuşağının zamanında yatırım ve prestij sembolleriydi. Ancak Z kuşağı, bu tür takıların sadece tüketim odaklı olduğunu düşünüyor. Minimal ve etik takılar, gençlerin ilgisini çekerken, değerli takılar tamamen eski bir alışkanlık olarak kalıyor.