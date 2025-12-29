Z kuşağının ülkeyi kasıp kavuran protestolar devrim yaptığı Nepal’de 5 Mart’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesi iki popüler isim ittifak kurdu.

Katmandu Belediye Başkanı Balendra Şah -sahne adı 'Balen'- eski televizyon sunucusu Rabi Lamichhane’nin liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi'ne katıldı.

Amaçları son 30 yılda siyasete damga vuran geleneksel partilere meydan okumak. Anlaşmaya göre RSP seçimi kazanırsa 35 yaşındaki eski rapçi Balen başbakan olacak. 48 yaşındaki Lamichhane parti lideri olarak kalacak.

Z KUŞAĞININ SEÇTİĞİ LİDER

İkili Eylülde yolsuzluğa karşı düzenlenen Z kuşağı protestolarında siyasi olarak büyük bir yükseliş yaşadı. 77 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda muhalif ünlüler, gençlerin desteğini kazandı.

Balen protestolar sonrası daha görünür hale geldi. Eylüldeki gösterileri örgütleyen gençlerin fiili lideri olarak öne çıktı.

Seçimi yönetecek geçici hükümetin kurulmasına da destek verdi. Eleştirmenler ise protestolar sırasında kamuoyuna az çıktığını ve daha çok sosyal medyadan seslendiğini savundu.

ESKİ YÖNETİM NASIL KAÇACAĞINI BİLEMEDİ

Protestolar sırasında parlamento binası yakıldı. Başbakan K.P. Sharma Oli’nin istifa etti. İstifadan çok önce ise ülkeden kaçtı.

Geleneksel partilerin devrim yapan gençliği kaybet korkusu artarken Nepalliler bu şekilde alternatif yüzlerin öne çıkmasını destekliyor.

Seçim komisyonuna göre 30 milyon nüfuslu Nepal’de yaklaşık 19 milyon kişi oy kullanacak. Protestoların ardından seçmen listesine çoğu genç yaklaşık 1 milyon yeni seçmen eklendi.