Olay, önceki gece kent merkezindeki Çoban Kavşağı’nda meydana geldi. Çevreye rahatsızlık verdiği ve dilencilik yaptığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ismi C.A. olan kişiyi tespit ederek Darıcı Mahallesi’ndeki zabıta binasına götürdü.
ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADI
Üst aramasında C.A.’nın üzerinde 6 bin 835 lira bulundu. İdari işlem sürdüğü sırada C.A. aniden soyunarak binadan kaçtı. Çırılçıplak halde mahalle arasına koşan şahsı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi; bazı vatandaşlar kaçan kişiyi durdurmaya çalıştı.
Zabıta ekipleri kısa sürede C.A.’yı yakalayarak yeniden merkeze götürdü. Cep telefonu görüntülerinde kişinin sokak arasında koştuğu ve çevredeki insanların bağırarak tepki gösterdiği anlar görüldü.
C.A., hakkında uygulanan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.