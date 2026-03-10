Türk televizyonlarının usta isimlerinden Zafer Ergin’in hastaneye kaldırılmadan önce sette çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Uzun yıllardır ekranlarda olan deneyimli oyuncunun çalışma sırasında kaydedilen görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları tarafından paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun set ortamında bulunduğu anlar yer alırken, videonun ortaya çıkmasının ardından birçok kişi sanatçının sağlık durumunu merak etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Rahatsızlanmadan kısa süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde Zafer Ergin’in set ekibiyle birlikte olduğu görülüyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı.

Usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberi sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Birçok kişi sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dilek mesajları paylaştı.

EŞİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Binnaz Ergin, eşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını söyledi.

Binnaz Ergin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Vücudu susuz kalmış ve enfeksiyon değerleri yüksek çıktı. Şu an genel durumu iyi. Çarşamba günü sete gidecek.”





''PIHTI'' İDDİALARINA YANIT

Zafer Ergin, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Dağ, sosyal medyada yayılan iddiayı yalanladı: “Uzun yıllardır takip ettiğim değerli oyuncu Zafer Ergin’le ilgili ‘beynine pıhtı attı’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Yoğun çalışma temposuna bağlı olarak dehidrasyon (vücudun susuz kalması) gelişmiştir. Aynı zamanda hava değişimine bağlı küçük bir enfeksiyonu mevcuttur. Bunun dışında sağlık durumu iyidir. Kontrolümüz altında olan oyuncumuz, çarşamba günü sete dönecektir.”