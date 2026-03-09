'Kurtlar Vadisi'nin 'Baron'u, 'Arka Sokaklar' dizisinin ise 'Rıza Baba'sı oyuncu Zafer Ergin sevenlerini korkuttu.
Evinde rahatsızlanan 83 yaşındaki Zafer Ergin'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Usta oyuncunun eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
'ÇARŞAMBA SETE GİDECEK'
Binnaz Ergin, şu ifadeleri kullandı:
"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” dedi.
Bu arada usta oyuncunun pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddiaları da ortaya atıldı.