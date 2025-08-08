Bir dönem Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, sarı kırmızılı takım ile ilgili sessizliğini bozdu.

Galatasaray’da geçirdiği dönem hem maliyeti hem de performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan tecrübeli futbolcu, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında devam eden olumsuz söylemlere sert çıktı.

'İĞRENÇ ANLATI...'

Zaha, ayrıldığı dönemden bu yana Galatasaray hakkında olumsuz bir söylemi bulunmadığını ifade ederken kendisi üzerinden algı yapıldığını iddia etti.

MLS ekibi Charlotte’a transfer olan deneyimli kanat oyuncusu sarı kırmızılı camiaya dair dikkat çeken iddialara değinirken şu ifadeleri kullandı: "Bir gün Galatasaray'daki dönemimle ilgili konuşacağım; sadece adım üzerinden yürütülen bu iğrenç anlatı yüzünden. Bu yapılan adil değil.

Galatasaray’dan ayrıldığım günden bu yana ne kulüp hakkında ne de taraftarlar hakkında kötü bir şey söyledim. Ama taraftarların yarısı, ben nereye gidersem gideyim, bu Zaha nefret kampanyasına devam ediyor. Gerçekten inanılmaz.

Bazıları beni sever, bazıları nefret eder. Ama kimse benim kötü bir insan olduğumu söyleyemez. Galatasaray'daki zamanımla ilgili bir gün konuşacağım ve bu düşündüğünüzden daha yakın bir zamanda olabilir."