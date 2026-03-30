Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden Polonyalı yıldız Nicola Zalewski, sarı kırmızılı taraftarları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Atalanta forması giyen Zalewski, transfer sürecine ilişkin konuştu.

'İYİ Kİ İMZA ATMADIN'

Transfer görüşmelerinde son aşamaya kadar gelen ve Galatasaray ile sözleşme imzalamaktan son anda vazgeçen Zalewski, süreci neyin etkilediğini açıkladı. Polonyalı oyuncu, transferin imza aşamasına geldiği noktada ailesiyle yaptığı görüşmelerin kararında etkili olduğunu ifade etti. Roma'dayken sarı-kırmızılılara imza atmaya çok yaklaşan Polonyalı futbolcu, sırasıyla Inter Milan ve Atalanta formalarını giyerek kariyerini İtalya’da sürdürmeyi tercih etti.

Katıldığı bir yayında yaşananlara ilişkin konuşan Zalewski "Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o Inter'e imza attığında bana şöyle dedi: 'Bak... Galatasaray'a imza atmamakla ne kadar iyi ettiğini görüyorsun.' Çünkü transferim çok yakındı ama sonradan düşündüm, ailemle konuştum ve basitçe bunun bu aşamada iyi bir hamle olmadığına karar verdik."