CHP’li Veli Ağbaba toplantıya 1.000 liralık zamla alınabilecek içinde ayçiçek yağı, salça, tavuk, çay gibi ürünler olan market sepeti ile geldi. Ağbaba “Emekliye bin lira zam verenler pazara çıksa emekli teyzeler terlikle kovalar” diye konuştu.

‘ESKİDEN HİÇ YOKTU’

Ağbaba, Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş’a da, “Baban seni dövmez ama, evladım böyle zam mı olur?’ diye çok kızar” dedi. Ağbaba, salonda bulunan emekli temsilcilerinden de haklarını almak için seslerini yükseltmelerini istedi. CHP’li Cevdet Akay ise müteahhitlere sağlanan 701 milyar liralık vergi muafiyeti ve istisnanın emekliye aktarılması halinde iki bayram ikramiyesinin toplamda 44 bin liraya çıkacağını söyledi.

Emekliye verilen 1.000 liralık zamma muhalefet sert tepki gösterirken MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı iktidarın tasarruf programını hatırlattı ve “Eskiden emekli ikramiyesi hiç yoktu” ifadesini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı maaşı ile emekli aylığına yönelik düzenleme nedeniyle bütçeye yıllık 670 bin lira ilave yük geleceği hesaplandı.

EMEKLİLERİN HAKKI FİTRE DEĞİL

CHP milletvekilleri, “İkramiye değil sadaka. Emeklinin hakkı fitre değil. Zam 1.000 lira bozdur bozdur harca. Bir kilo baklava 750 lira’’ pankartları açtı. Emekliye fitre fetvası veren Diyanet’in Başkanı Ali Erbaş’ın fotoğrafı da pankartlarla sergilendi.