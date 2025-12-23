Günlerdir yürütülen toplantıların ardından 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret bu akşam saatlerinde açıklandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ile yapılan toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak duyurdu.

KIDEM TAZMİNATININ TABANI BELLİ OLDU



Çalışanlara verilecek minimum ücreti belirleyen asgari ücretle birlikte, gelecek yıl geçerli olacak kıdem tazminatının alt sınırı da kesinlik kazandı.



Böylelikle asgari ücret kazanan bir çalışanın gelecek yıl kıdem tazminatı 33 bin 30 TL'den daha düşük olamayacak. Aynı iş yerinde bir yılı aşkın süredir çalışan işçiler, haklı bir gerekçeyle sözleşmelerini fesih etmeleri ya da işten çıkarılmaları halinde çalıştıkları her bir yıl için 33 bin 30 TL net ücret hakkı elde etmiş olacak.

TAVAN TUTAR MEMUR MAAŞIYLA KESİNLEŞECEK



Kıdem tazminatının tabanını asgari ücret belirlerken, tavan tutar ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak. Memur maaşlarına göre belirlenen tavan tutar halihazırda 53 bin 919 TL olarak uygulanmakta.