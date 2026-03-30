Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un paylaştığı güncel verilere göre, PlayStation 5 Pro sadece geçtiğimiz ay içerisinde 20 bin adetten fazla satılarak "En Çok Satanlar" listesinin zirvesine yerleşti. Bu dikkat çekici donanım başarısı, şirketin kısa süre önce açıkladığı ve geniş yankı uyandıran küresel fiyat artışı kararlarının gölgesinde gerçekleşti.

Sony Interactive Entertainment’ın özellikle ABD pazarı odaklı yeni fiyatlandırma stratejisi, standart modellerde belirgin bir yükselişi beraberinde getirmişti. Güncel düzenlemeyle standart PlayStation 5 modeli 649,99 dolara, dijital sürüm ise 599,99 dolara yükselirken, asıl büyük sıçrama üst segmenti hedefleyen Pro modelinde yaşandı.

Tarihi bir kararla 899,99 dolara kadar tırmanan Pro modelinin yanı sıra PlayStation Portal gibi yan donanımların fiyatları da artış gösterdi.

Ancak Amazon’un son satış raporları, 900 dolara yaklaşan maliyetin sadık oyuncu kitlesinin talebini kesmeye yetmediğini ortaya koyuyor.

BAŞARIDA GTA 6 ETKİSİ

Sadece tek bir perakende platformu üzerinden bir ayda elde edilen 15 milyon doların üzerindeki devasa nakit akışı, Sony cephesinde yüzleri güldürürken endüstri uzmanları bu ivmelenmenin arkasındaki stratejik nedenlere dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) gibi projelerin yaklaşmasının, kullanıcıları sistemlerini yükseltmeye teşvik eden en büyük motor güç olduğunu belirtiyor.