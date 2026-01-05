Türkiye'de enflasyon rakamları ile beraber maaş zamları belli oldu. Yeni yılın gelmesiyle gıda enflasyon oranları da belli oldu.

SÖZCÜ TV programcısı Ekrem Açıkel, İçinizden Biri programında Aralık ayı enflasyonunda şampiyonlar ligine kalacak takımı anlattı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİNDE KUPAYI ALIRIZ'

- Futbol sevseniz de sevmeseniz de çok bilinen bir şarkıdır Şampiyonlar Ligi. Ben de kendi meşrebimce anlatacağım. Dünyada gıda enflasyonunda baştayız değil mi? En pahalıya doyan ülke biziz değil mi? İşte aralık enflasyonunda şampiyonlar ligi takımımız. Bu kupayı biz alırız.

- Kalede kuru baklagiller var. Ben fasulyeyi aldım. Bir kilosu markette 106 lira.

- Beklere bakalım. Sol bekte pirinç var. Bir kilosu 145 lira. Sadece geçen ay yüzde 2.3 zamlandı.

- Liberoya bakalım. Kuruyemişler. Yarım kilosu 690 lira.

- Sağ kanada gelelim. Kahvaltılık tahıllar. 350 gramı 87 lira.

- Orta sahada sol açığım. Sucuk, şarküteri ürünleri bir kilosu Bin 700 lira. Taze fasulye fiyatı 170 lira. Sakatatta ise bir kilo kuzu ciğeri Bin 280 lira. Sağ açığımız meşrubat. Bir litre kola 64 liralarda market fiyatı.

- Geldik forvete, Aralık ayının etiket şampiyon takımında golcular. Patates 22 liranın altında patates yok. Dana eti, kilosu Bin TL. Gol kralımız ayın şampiyonu balık. Kış mevsimindeyiz yüzde 11.4 zamlandı. Üç tarafı deniz ülkemizde çipura tanesi neredeyse 500 liralara geldi.

-Şampiyonlar ligi takımızı sevdiniz mi? Enflasyon liginde biz bu kupayı alırız."