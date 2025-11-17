Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, mevcut tabloya ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, TÜİK’in son verilerinin beklentilerin altında gelse de hedeflerde sapmaya yol açtığını belirterek, “Ekim 2025’te enflasyon aylık yüzde 2,55’e çıktı, yıllık oran yüzde 32,87 seviyesinde kaldı” dedi.

KRİTİK TABLO ORTAYA ÇIKTI

Gıda fiyatlarının yüzde 34,87 arttığını, konut kiralarında yüzde 50,96’yı bulan artışın barınma krizini derinleştirdiğini, ulaşımın ise yüzde 27,33 yükseldiğini belirten Karakaş, son dört aya ilişkin tabloyu şöyle özetledi:

Temmuz 2025: Yıllık TÜFE 33,52 – Aylık 2,06

Ağustos 2025: Yıllık TÜFE 32,95 – Aylık 2,04

Eylül 2025: Yıllık TÜFE 33,29 – Aylık 3,23

Ekim 2025: Yıllık TÜFE 32,87 – Aylık 2,55

Karakaş, “Eylül’deki yüzde 3,23’lük sıçrama hedefleri sarsmıştı. Ekimde gelen yüzde 2,55’lik artış da yıl sonu yüzde 30’un altı beklentisini imkânsız hale getirdi. Vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon marketlerde, kira faturalarında ve akaryakıt pompalarında açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİYE %16,55 GARANTİ

Karakaş, temmuz ayında memur ve emekliye yapılan yüzde 15,57’lik artışın yine enflasyon karşısında eridiğini hatırlatarak, “Son üç güncellemede memur ve emekli maaşları resmi enflasyonun altında kaldı. Bu kez ocak ayında aynı durum yaşanmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan kümülatif artış oranının yüzde 7,5 olduğunu belirten Karakaş, ekim verisiyle bu oranın yüzde 10,25’e yükseldiğini söyledi. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen dört aylık enflasyon farkını oluşturuyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesabı ise toplu sözleşme çerçevesinde ayrı olarak yapılacak. Karakaş’a göre mevcut veriler ışığında ocak ayında yüzde 16,55’lik zam ile 1000 TL taban artışı kesinleşmiş durumda.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31–33 bandında kalması halinde zammın yüzde 18,5–20 seviyesine çıkabileceğini belirten Karakaş, taban artışıyla birlikte özellikle memur emeklilerinde bu oranların daha yüksek yansıma ihtimali bulunduğunu aktardı.

KULİSLERDE SEYYANEN ZAM BELİRSİZLİĞİ

Ankara kulislerinde ise seyyanen artış ihtimalinin zayıfladığı konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek ek ödeme formüllerine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Kulislerde öne çıkan başlık şu şekilde özetleniyor:

“Toplu sözleşmede ne varsa o. İlave bir refah payı ya da ek ödeme şimdilik gündemde yok.”

Memur ve emekli kesiminden gelen “Artık dayanacak gücümüz kalmadı” tepkileri sürerken, mevcut görünüm ocak ayında sadece toplu sözleşme ve zorunlu enflasyon düzeltmesinin devreye alınacağı yönünde.