Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak duyurdu.



Açıklanan enflasyon oranına toplu iş sözleşmesi payının eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin aylığına ocak ayında yapılacak toplam zam yüzde 18.60 olarak netleşti.



CUMHURBAŞKANI, BAKAN VE MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU



Mevzuat gereği memur maaşında yapılan artış, cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşlarına da aynı oranda yansıtılacak.

Ocak ayı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zamlı maaşı 312 bin 718 TL olacak. Ayrıca milletvekili emeklisi olan Erdoğan, buradan da 177 bin 658 TL aylık alacak ve toplam geliri 490 bin TL'yi bulacak.



EMEKLİYE 18 BİN 938 TL, MİLLETVEKİLİNE 273 BİN 196 TL VERİLECEK



Bugün SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olurken, söz konusu oran ilerleyen günlerde iktidar partisi tarafından en düşük emekli maaşına yapılacak zam için TBMM'ye sunulacak.



Halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, teklifin kabul edilmesiyle birlikte 18 bin 938 TL'ye yükselecek. Emekliye sefalet ücreti için el kaldıracak vekiller ise her ay en az 273 bin 196 TL maaş alacak.



499 MİLLETVEKİLİ HER AY 450 BİN LİRAYI CEBİNE KOYACAK



Değişiklikle birlikte milletvekili maaşı 273 bin 196 TL olurken, emekli milletvekili maaşları ise 177 bin 658 TL'ye yükseldi. Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekillerinin 499 tanesinin hem vekil hem de emekli aylığı aldığı biliniyor. Bu kapsama dahil olan vekillerin aylık gelirleri ise 450 bin lirayı bulacak.

BAKAN MAAŞI 280 BİN LİRA



Yapılan zamla birlikte kabinede görev yürüten bakanların aylıkları da 280 bin 135 TL olarak kesinleşti. Bakanlık görevini yürüten kişilerin aynı zamanda emekli olması halinde aylık toplam kazançları ise 456 bin 993 TL olacak.



Cumhurbaşkanı emeklisi olan Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün alacakları emekli aylıkları ise 204 bin 297 TL olacak.



