Şubat ayında çok sayıda fabrikada Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet yürüten Baysan Trafo Kazanları fabrikasında işçiler ve işveren tarafı arasında anlaşma sağlandı.



Birleşik Metal-İş Sendikası'nın koordine ettiği görüşmelerde sendika üyesi 220 işçinin yer aldığı fabrikada maaş artışı ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmelerin oranları kesinleşti.





MAAŞLAR 90 BİN TL'Yİ GEÇTİ, HAZİRAN AYINDA 102 BİN TL OLACAK



Anlaşmayla birlikte fabrikadaki ortalama net ücret 90 bin TL olurken, ayrıca haziran ayında işçilerin net maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 13 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yaz aylarında yapılacak zamla birlikte ortalama bir işçinin net ücreti 102 bin TL'yi geride bırakmış olacak.





ÇALIŞANLAR SEVİNÇLER KARŞILADI



Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yapılan açıklamada “Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo Kazanları fabrikasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri bugün anlaşmayla sonuçlandı. Temsilci ve üyelerimizin onayı, memnuniyetiyle toplu sözleşmemiz imzalandı. Sözleşmemiz Baysan işçilerine, sendikamıza ve işçi sınıfına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.