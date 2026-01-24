Üreticinin geçen yıl şap hastalığı ve yüksek maliyetlerle boğuştuğu kırmızı ette ithalat ve fiyatlar rekor kırarken, zamlı girilen 2026’da da bakanlık çareyi ithalatta buldu. 520 bin baş hayvan ithalatı için karar açıklanan 2025’in ilk 11 ayında 1 milyar doların üzerinde hayvan ithalatı ile sadece sığır ithalatında yüzde 64’lük artış kaydedilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü bu yıl da 500 bin baş besilik sığır ithalatı daha yapılacağını açıkladı.

PİRZOLA 1.600 TL

2025’in son haftasından itibaren et fiyatlarına da yeni zamlar yansırken, marketlerde et fiyatlarına aralık ayının son haftasında yüzde 4 ile yüzde 16 arasında zam yapılmıştı. Bir kasapta 10 Aralık tarihinde 950 TL olan dana kıyma fiyatı 10 Ocak 2026’da yüzde 5 zam ile 1.000 TL’ye yükselirken, dana kuşbaşı fiyatına aynı tarih aralığında yüzde 10, pirzolaya yüzde 14 zam geldi. Kasaplarda bir kilogram dana kuşbaşı 1.100 TL, bir kilogram bonfile 1.500 TL, bir kilogram pirzola ise 1.600 TL’lik fiyatla satılıyor.

600’den 900’e çıktı

Geçen yıldan bu yana de ğişen fiyatlara bakıldığında ise zincir bir markette 2025 yılı ocak ayında 600 TL’ye satılan bir kilogram dana kuşbaşı fiyatı bu yıl yüzde 48.3’lük artışla 890 TL’ye ulaşırken, 659 TL olan kuzu incik fiyatı ise yüzde 35 zam ile 889 TL’ye ulaştı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre ise bu hafta başı itibarıyla dana karkas fiyatları aylık bazda yüzde 5.2 artarken, yıllık bazda yüzde 58.4 arttı. Kuzu karkas fiyatları ise aylık bazda yüzde 6.4, yıllık bazda yüzde 25.6 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı Haziran 2025’te 17.1 milyon oldu.

İthalat milyar doları aştı

Verilere göre, 2024 yılında 704.6 milyon dolar olan sığır ithalatı 2025 Kasım ayı itibarıyla 1 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimatnamede ise 2026 yılı ithalatı miktarı 500 bin baş olarak açıklanırken, üretim kapasitesi yüksek olan işletmelere 392 bin baş, daha düşük olan işletmelere ise 108 bin baş besilik ithalat izni verileceği açıklandı. TÜRKVET sisteminde kayıtlı olması gereken işletmeler için koordinasyonun ESK ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği aracılığıyla yürütüleceği açıklandı.