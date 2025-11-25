Apple, ürün fiyatlarında art arda yaptığı zamların ardından şirket içinde yeni bir yapılanmaya yöneldi. Teknoloji devinin, müşteri ilişkileri stratejisini güçlendirmek amacıyla satış ekiplerinde sınırlı çaplı işten çıkarmalar başlattığı açıklandı.

Şirket, bu adımın genel bir küçülme değil, müşteri yönetimini daha verimli kılmaya yönelik yapısal bir revizyon olduğunu özellikle belirtiyor.

ÇALIŞANLARA ŞİRKET İÇİNDE YENİ GÖREV FIRSATLARI

Apple sözcüsü, işten çıkarmaların kesin bir ayrılık anlamına gelmediğini, etkilenen çalışanların şirket içindeki farklı departmanlara başvuru yapabileceğini duyurdu.

Bu sayede Apple’ın, iş kayıplarını en aza indirerek insan kaynağını farklı rollerle değerlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Satış kanallarında görev yapan;

Büyük işletmeler,

Eğitim kurumları,

Kamu kuruluşları

ile ilgilenen hesap yöneticilerinin bu süreçten etkilendiği belirtiliyor. Ayrıca kurumsal müşteriler için ürün sunumları hazırlayan Apple brifing merkezlerindeki çalışanların da işten çıkarmalara dahil edildiği aktarıldı.

PAZAR BASKISI TEKNOLOJİ DEVLERİNİ ZORLUYOR

Süreçle ilgili detaylarda, söz konusu ekibin daha önce 43 gün süren hükümet kapanması ve Devlet Verimliliği Bakanlığı’nın uyguladığı bütçe kısıntıları nedeniyle zaten zorlu bir dönemden geçtiği ifade ediliyor.

Bu gelişmeler sektördeki daha geniş bir tablonun parçası olarak değerlendiriliyor. Nitekim son haftalarda Verizon, Synopsys ve IBM gibi önemli teknoloji şirketlerinin de benzer iş gücü azaltımlarına yönelmesi, piyasadaki belirsizlik baskısının giderek arttığını gösteriyor.

APPLE'IN YENİDEN YAPILANMA ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Apple’ın aldığı bu karar, şirketin müşteri ilişkileri ve satış stratejilerini daha çevik bir yapıya dönüştürme hedefiyle bağlantılı görünüyor. Çalışanlara şirket içinde yeni pozisyon kapıları açılması ise, Apple’ın insan kaynağını kaybetmeden süreci yönetmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Teknoloji sektöründe artan rekabet ve dalgalı ekonomik koşullar göz önüne alındığında, Apple’ın bu hamlesi; hem mali dengeleri koruma hem de müşteri yönetimini güçlendirme yönünde atılmış dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kendisine şirket içerisinde yer bulamayanlar ise işten çıkarılacak.