Milyonlarca çalışanın maaşından, akaryakıt ve sigaraya kadar Türkiye’de zamları ve fiyat seviyesini yeniden belirleyecek olan haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında bir orandaki artışla frene basarak, yüzde 35 seviyesinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 35.05 seviyesinde artarken, aylık bazda ise yüzde 1.37’lik artış gösterdi. Piyasa beklentisi olan aylık yüzde 1.45-1.60’ın bir miktar altında gelen bu seviye, memur ve emekli maaş zamlarında sınırlayıcı bir etki yaratırken, 24 Temmuz’da toplanacak olan Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak bir faiz indirim kararı beklentisini ise güçlendirdi. Geçen ay yüzde 35.41 seviyesinde gelen enflasyon verisi de düşük maaş zamlarına zemin oluşturmak için zam ayarlı olarak yorumlanmıştı.

ŞANS ZAM ŞAMPİYONU

Eğitimin başı çektiği enflasyonun zirvesinde konut, ulaştırma gıda gibi vatandaşın ana gider kalemleri yer aldı. Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30.20 artış, ulaştırmada yüzde 27.72 artış ve konutta yüzde 65.54 artış yaşanırken, eğitim yüzde 73.33 ile yıllık enflasyonda zirveye yerleşen ana başlık oldu. Haziran ayında şans oyunları yüzde 141.23’lük artışla yıllık enflasyonun zam şampiyonu olurken, üniversite eğitimindeki artış yüzde 108.03, elektrikteki artış yüzde 85.96, gerçek kira zamları ise yüzde 82.97’yi buldu. Bayram döneminin de etkisi ile aylık enflasyonda en yüksek artış yüzde 23.57 ile otobüs biletinde yaşanırken, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 13.02 şans oyunları ise yüzde 8.70 ile ilk 3’e girdi.

Türkiye Avrupa’da zirvedeki yerini korudu

Haziran ayı enflasyonu adım adım yüzde 35’in altını işaret etse de Avrupa ve dünyada zirvedeki yerini korudu. Türkiye yüzde 35.05 ile Avrupa’nın en yüksek enflasyonuna sahip ülke olmayı sürdürürken, onu yüzde 15.9 ile Ukrayna, yüzde 9.9 ile Rusya takip etti. Dünyada ise yüzde 172 ile Venezuela’nın zirvede olduğu listede Türkiye İran’ın ardından en yüksek enflasyona sahip 8’inci ülke oldu. G20’de de Arjantin’in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, Brezilya, Meksika, Rusya, gibi ülkelerden daha yüksek enflasyonla zirvede konumlandı.

ENAG enflasyonu yüzde 68.68 açıkladı

TÜİK ile birlikte açıklama yapan ENAG verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 3.05 artarken, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından açıklanan raporda ise ücret artışlarının temelini oluşturan resmi enflasyonun gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, “Yılın ilk beş ayında en düşük memur maaşındaki erime 8 bin TL’nin üzerinde, en düşük emekli aylığındaki erime 2.183 TL ve asgari ücretteki erime ise 3.336 TL olarak gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Kira zammında tavan yüzde 43.23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin enflasyon oranları ile birlikte konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Bu veri ile birlikte temmuz ayında kiralarda uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 43.23 açıklandı. Geçen yıla kadar uygulanan yüzde 25’lik zam sınırının ortadan kalkması ile birlikte artışlar son 12 aylık ortalamalar üzerinden gerçekleşiyor.