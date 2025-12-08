Kamuda görevli teknik ve uzman personelin 'yetersiz maaşlar' gerekçesiyle özel sektöre yöneldiğini öne süren iktidar, bu geçişi engellemek amacıyla ilgili personele 30 bin TL' seyyanen zam yapılmasını içeren teklifini TBMM Genel Başkanlığına sundu.

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve tüm partilerin ortak oyu ile kabul edilen düzenleme, kamuoyunda artan tepkilerin ardından 'çalışma barışını' bozabileceği öne sürülerek geri çekildi. Ekonomi yönetimi, özellikle maliye pozisyonları başta olmak üzere görevli teknik personelin yetersiz maaşlar nedeniyle özel sektöre yönelmesinden şikayet ederken, geri çekilen düzenlemenin revize edilerek yeniden Meclis'e sunulacağı öğrenildi.





TEKLİF DÖNÜYOR, MESLEKLER DEĞİŞİYOR



Meclis'e sunulan yeni düzenlemede, seyyanen zam kapsamına üst düzey kamu personelleri dahil edilmeyecek. Söz konusu artış 375 sayılı KHK'nın ek III sayılı cetvelinde yer alan müfettiş ve uzman meslekleri ile sınırlı tutulacak.



Teklifin bütçe görüşmeleri sonlanmadan TBMM Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.