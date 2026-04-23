Astroloji dünyasında nadir görülen bir "telafi" döngüsü başlıyor. Nisan ayının ortasındaki göksel konum, bazı burçlara geçmişteki hataları düzeltme ve yarım kalanları tamamlama şansı veriyor. Ancak dikkat: Bu bir "eskiye dönüş" değil, "eskiden ders alıp" devleşme hikayesi.

Akrep: Sessizliğin duvarları yıkılıyor

Akrepler için bu dönem, son ayların en büyük duygusal boşalmasına sahne olabilir. Çok uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz "gizli gerçekler" nihayet yüzeye çıkıyor.

Zamanında gururunuza yenik düşüp söylemediğiniz her şey için yeni bir konuşma alanı açılıyor.

Eski duygusal yükler eriyor; ancak unutmayın, bu şans her şeyi "eski yerine" koymak için değil, helalleşip ilerlemek için geliyor.

Oğlak: Kaçırılan o teklif geri dönüyor

Kariyer ve finans alanında "keşke" dediğiniz ne varsa, evren size o soruyu tekrar soruyor: "Bu sefer risk almaya hazır mısın?"

Geçmişte korkup reddettiğiniz bir iş, proje veya yatırım teklifi daha olgun bir formda önünüze gelebilir.

Bu başarı sadece para getirmeyecek; beraberinde daha büyük sorumluluklar ve yoğun bir çalışma temposu da getirecek.

Yengeç: Ailedeki 'eski acı' iyileşiyor

Yengeç burçları için bu döngü, en yakınlarla olan duygusal borçların ödenme vakti. Daha önce yapamadığınız o fedakarlığı veya gösteremediğiniz ilgiyi telafi etme şansınız var.

Geçmişte eksik bıraktığınız her neyse, şimdi eylemlerinizle bunu onarabileceksiniz. İçsel bir uzlaşma için kişisel hırslarınızı bir süreliğine kenara bırakmanız gerekebilir.