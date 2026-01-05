Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek enflasyon verisini bugün açıkladı.



Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olurken, yıllık enflasyon ise 30,89 olarak duyuruldu.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU



Enflasyon artışını referans alan bedelli askerlik ücreti, açıklanan verilerle birlikte 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükseldi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde belirlenen yeni ücreti resmen ilan etmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.