Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk altı ayında alacağı zam oranını doğrudan belirledi. Maaş düzenlemesinin Meclis sürecinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, zamlı ödemeler yürürlüğe girecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI OCAK AYINDA YATACAK MI?

Emekliler, yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Mevcut takvime göre, yasal düzenlemelerin hızla tamamlanarak zamlı maaşların Ocak ayı içerisinde emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Ödemeler, her ay olduğu gibi emeklilik tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamındaki emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde maaşlarını alacaklar:

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Günü

9 olanlar 17 Ocak

7 olanlar 18 Ocak

5 olanlar 19 Ocak

3 olanlar 20 Ocak

1 olanlar 21 Ocak

8 olanlar 22 Ocak

6 olanlar 23 Ocak

4 olanlar 24 Ocak

2 olanlar 25 Ocak

0 olanlar 26 Ocak

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme süreci ayın son haftasında yoğunlaşıyor:

Son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak

Son rakamı 1 ve 3 olanlar: 26 Ocak

Son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak

Son rakamı 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

TÜİK’in açıkladığı veriler sonrası gözler şimdi ekonomi yönetiminin yapacağı ek düzenlemelere ve Meclis onayına çevrildi.

Zam oranlarının resmiyet kazanmasının ardından, banka hesaplarındaki rakamlar güncellenecek. Emekliler, e-Devlet üzerinden "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranını kullanarak kendi ödeme tarihlerini ve net zamlı tutarlarını takip edebilirler.

Not: Maaş farklarının takvime yetişmemesi durumunda, fark ödemelerinin ay içerisinde ayrıca yatırılması da ihtimaller dahilinde bulunuyor.