Emeklilerin uzun süredir beklediği maaş artışıyla ilgili detaylar netlik kazandı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den yüzde 16,67 oranında zamlanarak 16.881 TL’ye yükseltildi. Böylece milyonlarca emekli için zamlı maaş dönemi resmen başlamış oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yeni maaşların ödenebilmesi için gerekli yasal düzenlemenin tamamlanması bekleniyor. CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, en düşük emekli aylığını artıran madde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “torba yasa” teklifinin 18. maddesi olarak kabul edildi. Bu hafta içinde teklifin TBMM Genel Kurulu'na sunulması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

4 MİLYONU AŞKIN EMEKLİ ETKİLENECEK

AKP Grup Başkanı Güler’in verdiği bilgilere göre, Ocak 2025 itibarıyla 3 milyon 716 bin emekli en düşük maaş alıyordu. Temmuz 2025 itibarıyla bu sayı 4 milyon 11 bine çıkacak. Yani maaş artışı doğrudan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN TAMAMLAMA YAPILACAK

Yeni düzenleme sadece zamdan doğrudan yararlanacak emeklileri değil, kök maaşı düşük olduğu için artıştan faydalanamayanları da kapsıyor. SGK tarafından sigortalılık süresi, prim günü ve kazanç düzeyine göre belirlenen kök maaş, artış sonrası 16.881 TL’ye ulaşmayan emekliler için bu rakama tamamlanacak. Böylece düşük gelirli emeklilerin de maaşları yeni seviyeye çıkarılmış olacak.

GÜNDEM TBMM GENEL KURULU'NDA

Salı günü başlayacak olan Genel Kurul oturumlarında, en düşük emekli maaşını artıran düzenleme görüşülecek. “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında ele alınacak bu düzenlemenin kabul edilmesinin ardından, Meclis diğer yasa tekliflerini görüşmeye devam edecek.