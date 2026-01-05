Yeni yılla birlikte işçi ve memur maaşlarında artış yaşanacak olsa da, madalyonun öteki yüzü çalışanları düşündürüyor. Gelir vergisi mevzuatına göre; maaş, mesai ücreti ve yan ödemeler devletin vergi radarına giriyor. Ancak maaşlara yapılan artış ile vergi dilimlerindeki güncelleme arasındaki dengesizlik, "kaşıkla verilen zammın kepçeyle geri alınması" riskini doğuruyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılında uygulanacak yeni tarifeyle birlikte çalışanların yılın henüz ilk çeyreğinde bir üst vergi dilimine geçebileceğine dikkat çekti.

2026 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ: İŞTE YENİ RAKAMLAR

2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlenirken, vergi dilimleri bu rakamın biraz altında kalarak güncellendi. Yeni tarifeye göre, brüt maaştan %15 oranındaki SGK ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden şu rakamlar uygulanacak:

Gelir Miktarı (TL) Vergi Oranı (%)

190.000 TL’ye kadar %15

190.000 TL - 480.000 TL arası %20

480.000 TL - 1.150.000 TL arası %27

1.150.000 TL - 4.300.000 TL arası %35

4.300.000 TL’den fazlası %40

MEMUR VE İŞÇİ DAHA 3. AYDA 'ÜST DİLİME' ZIPLAYACAK

Tabloyu değerlendiren Karakaş, ilk dilimin 158.000 TL’den 190.000 TL’ye çıktığını ancak bu artışın yetersiz kalacağını vurguluyor. Özellikle kamu çalışanlarının yılda iki kez zam alması nedeniyle, yılın 3. veya 4. ayında çoğu çalışanın %15’lik dilimden %20’lik dilime geçmesi bekleniyor. Bu durum, yıl sonunda bakıldığında neredeyse 2-3 aylık maaşın doğrudan vergi dairesine gitmesi anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI DEVAM EDİYOR MU?

Çalışanlar için tek teselli, 2022 yılından beri uygulanan asgari ücret istisnası. 2026 yılında da:

Asgari ücretten %15 gelir vergisi ve %0,79 damga vergisi kesilmeyecek.

Bu muafiyet, tüm işçi ve memurların maaşlarının asgari ücrete denk gelen kısmı için de geçerli olacak.

Birden fazla işverenden ücret alanların, asgari ücret yıllık matrahını aşan kısımlar için beyanname vermesi gerekebilecek.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ ZAM REEL HAYATTA ERİYOR

İsa Karakaş’ın analizine göre; vergi dilimlerindeki artışın enflasyon ve maaş zamlarının gerisinde kalması, çalışanın alım gücünü doğrudan zayıflatıyor. 2026 yılının çalışanlar için sadece bir geçim mücadelesi değil, aynı zamanda bir "vergi dilimi mücadelesi" olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, net kazancın korunması için dilimlerin daha adil bir seviyeye çekilmesinin şart olduğunu belirtiyor.