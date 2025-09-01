Galatasaray’da Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı için geri sayıma geçilmişti. Rizespor maçının ardından Milano’ya giden İtalyan oyuncu burada Udinese yetkilileri ile görüştü. İtalyan basınına göre futbolcunun Udinese'ye transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu belirtilmişti.

TALEP YÜKSEK GELDİ

Foot Mercato'nun haberine göre Zaniolo'nun transferi son dakika pürüzüne takıldı. Udinese'nin Galatasaray'a 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir kiralama teklifi sunduğu aktarıldı. Ancak Galatasaray'ın talepleri nedeniyle transfer durma noktasına geldi. Haberin detayında sarı kırmızılı ekibin transfer için toplam 12 milyon Euro talep etmesi nedeniyle iki yönetim arasında görüşmeler hala tıkandı.

Gennaro Gattuso ve çevresi tarafından İtalya'ya dönmeye ikna edilen Nicolo Zaniolo, iki kulüp arasında görüşmeler sürerken nihayet Udinese'ye yeşil ışık yaktı. Ancak transfer durma noktasına gelince Udinese'nin Walid Cheddira da dahil olmak üzere bazı potansiyel oyuncuları yeniden listesine aldığı ifade edildi.