Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan Udinese'ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo kaçırdığı golle gündem oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında net bir gol pozisyonuna giren İtalyan yıldız, boş kaleye topu gönderemeyince büyük şaşkınlık yaşandı. Bu pozisyon sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

ZANIOLO’DAN AÇIKLAMA

Pozisyonlar ilgili konuşan Zaniolo, "Hala bize 3 puanı kazandırabilecek o fırsatı düşünüyorum! Ama futbolda kendimize acımaya zaman yok çünkü iki haftadan az bir süre sonra bu muhteşem form için tekrar sahada olacağız!" dedi.