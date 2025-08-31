Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi yaşanıyor… Rizespor ile oynanan lig maçının ardından soluğu Milano’da alan İtalyan oyuncu burada Udinese yetkilileri ile görüştü. İtalyan basınına göre futbolcunun Udinese'ye transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, bildiği bir ligde yeni bir başlangıç yapmak için İtalya'ya dönmek istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak istediği ifade edildi. Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Zaniolo, 1 asist yaptı.