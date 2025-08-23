Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bir anda kıymete bindi… İtalyan yıldız iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen oynadığı bölgede birçok alternatif olması nedeniyle gözden çıkarılmıştı. Kendisine kulüp arayan 26 yaşındaki futbolcu, Udinese’den gelen teklifi değerlendirmeye almıştı.

YÜZDE 50’SİNE 7.5

Ancak son dakikada çıkan Barış Alper krizi, Zaniolo’nun satış sürecinin önünü tıkadı. Bonservisinin yüzde 50’sine 7.5 milyon Euro öneren İtalyan ekibine Galatasaray tarafından şimdilik ret yanıtı verildi. Okan Buruk, Barış’ın durumu netleşmeden Zaniolo’yu bırakmak istemiyor. Olası bir ayrılıkta İtalyan yıldızı oynatmayı planlıyor.