ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/275 Esas
Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Dahili davalılar Neşide Yılmaz, Bergüzar Yılmaz ve Tanru Yalçın adına yapılan tüm araştırmalara rağmen yurt içi ve yurt dışı adreslerine ulaşılamadığı, davalıya dava dilekçesi tensip zaptı ve ihtaratlı tebligat tebliğ edilemediğinden iş bu ilanın yayımlandığı tarihten 1 hafta sonra adı geçen davalıya dava dilekçesi tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02240398