İngiltere perakende pazarının en büyük oyuncularından biri olan Asda, yüksek borç yükü ve değişen pazar dinamikleri karşısında küçülme kararı aldı. Şirketin mali tabloları, artan faiz giderlerinin operasyonel süreçler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu gösteriyor. Azalan pazar payı ve düşen satış rakamlarıyla mücadele eden şirket, giderleri dengelemek adına kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

FAİZ GİDERLERİ 730 MİLYON STERLİNE ULAŞTI

Asda, 2021 yılında EG Group ve özel sermaye şirketi TDR Capital ortaklığıyla, yüksek miktarda borçlanma yöntemi kullanılarak satın alınmıştı. Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırım politikaları, şirketin finansman maliyetlerini doğrudan yükseltti.

2025 yılı verilerine göre Asda'nın borç faiz gideri 611 milyon sterlinden 730 milyon sterline tırmandı. Şirket, satın alındığı 2021 yılından bu yana kredilerinin finansmanı için toplamda yaklaşık 2,2 milyar sterlin ödeme gerçekleştirdi. Yükselen maliyetlerin etkisiyle perakende devinin vergi öncesi zararının 1 milyar sterlin seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

FİYAT REKABETİ VE DİJİTAL ALTYAPI SORUNLARI

Müşteri kaybını önlemek isteyen Asda yönetimi, pazardaki güçlü rakipleri Aldi ve Lidl ile fiyat rekabetine girerek birçok gıda ürününde indirime gitti. Ancak şirketin asıl ciro kaybı dijital altyapı kanadında yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haber kaynaklarına göre, internet sitesinin yenilenme sürecinde karşılaşılan teknik aksaklıklar, çevrim içi market satışlarının yüzde 8,1 oranında gerilemesine yol açtı. Dijital dönüşüm sürecinin beklenen verimliliği sağlayamaması üzerine, bu departmanda görev yapan yüzlerce çalışanla yollar ayrıldı.

VARLIK SATIŞLARI VE YENİ İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Mali yapıyı rahatlatmak adına varlık satışlarına da yönelen Asda, 2021 yılında yaklaşık 100 milyon sterline bünyesine kattığı sağlıklı fast-food zinciri Leon'u, 2025 yılında 30 ila 50 milyon sterlin arasında bir bedelle eski sahiplerine geri sattı.

Küçülme adımları bununla da sınırlı kalmadı. Şirket, "George" adlı hazır giyim operasyonlarını tek bir merkezde toplama kararı aldı. Bu operasyonel değişikliğin, yaklaşık bin çalışanın daha işini kaybetmesine neden olacağı öngörülüyor.

ASDA YÖNETİMİNDEN "YENİDEN YAPILANMA" AÇIKLAMASI

Şirket yönetimi, iş gücündeki azalmanın doğrudan borç maliyetlerinden kaynaklanmadığını savundu. Yapılan açıklamada; personel sayısındaki düşüşün Walmart'tan ayrılma sürecine ait bilişim projesinin tamamlanması ve Leon markasının satışı gibi stratejik adımların bir sonucu olduğu ifade edildi.

Yönetim ayrıca, şirketin elinde 1,3 milyar sterlin nakit varlık ve toplam 2,1 milyar sterlin likidite bulunduğunu belirterek finansal yapının güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.