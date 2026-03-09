Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu” (Togg), tüm pazarlama kampanyalarına rağmen, 2025 yılını 14.61 milyar TL zararla kapattı. Büyük reklamı yapılan ve 20’ye yakın devlet liderine hediye de edilen Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’e de hediye edilmişti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, zararın nedenini sorgulayarak “Türkiye’nin üretime, teknolojiye ve güçlü sanayi yatırımlarına ihtiyacı vardır. Ancak bu yatırımların gerçekçi bir planlama ile yürütülmesi ve mali yapısının açık biçimde ortaya konulması gerekir. Milletin parasıyla yürüyen hiçbir proje denetimden ve sorgulamadan muaf değildir” dedi. 2024 yılında 13.75 milyar TL zarar açıklayan Togg ile ilgili SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Akay, sadece iki yılda yaklaşık 28 milyar lira zarar açıklandığını ve bu projenin finansal sürdürülebilirliği ve yönetim biçimi konusunda kamuoyunun daha açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

ŞEFFAFLIK GEREKİYOR

Yerli ve milli bir otomobil üretme hedefinin Türkiye adına önemli ve desteklenmesi gereken bir vizyon olduğuna işaret eden Akay, “Türkiye’nin teknolojide, sanayide ve üretimde söz sahibi olması hepimizin ortak arzusudur. Ancak böylesine büyük bir projenin yalnızca reklam ve propaganda diliyle anlatılması yeterli değildir. Kamuoyuna gerçek tabloyu göstermek, mali yapıyı şeffaf biçimde ortaya koymak ve projeyi sürdürülebilir bir zeminde yürütmek zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Bazı siyasiler gösteriye çevirdi

Araçları bazı siyasilerin de kullanmayı bıraktığını söyleyen Akay, şöyle devam etti: “Bir zamanlar neredeyse her açıklamada Togg ile fotoğraf veren, bu aracı kullanmayı bir siyasi gösteriye dönüştüren bazı bakanların ve üst düzey yöneticilerin artık bu aracı kullanmaktan vazgeçtiği görülüyor. Eğer ortada gerçekten güçlü ve başarılı bir proje varsa, bu projeye en güçlü şekilde sahip çıkması gerekenlerin yine onu yönetenler olması gerekir. Türkiye’nin üretime, teknolojiye ve güçlü sanayi yatırımlarına ihtiyacı var”

Borcam gibi Togg hediye ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bazı diplomatik görüşmelerde liderlere Togg otomobil hediye ediyor. Bugüne kadar 20’ye yakın Togg’un hediye edildiği kamuoyuna duyurulurken, sosyal medyada ise ‘Borcam gibi Togg hediye ediyoruz’ yorumları yapıldı. Togg hediye edilen bazı isimler ve araçların rengi şöyle:

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Pamukkale beyazı)

-Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev (Pamukkale beyazı

-Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (Pamukkale beyazı)

-Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (Pamukkale beyazı)

-Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov (Pamukkale beyazı+Oltu siyahı (2 araç)

-Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani (Gemlik mavisi)

-Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan (Pamukkale beyazı)

-Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman (Anadolu kırmızısı)

-Macaristan Başbakanı Viktor Orbán (Gemlik mavisi)

-Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim (Gemlik mavisi)

-Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto (Pamukkale Beyazı)

-Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif (Gemlik mavisi)

-Kuveyt Emiri Mishal Al-Ahmad Al-Sabah (Pamukkale beyazı)

-Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed (Pamuk-kale beyazı)

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (Anadolu kırmızısı)

-Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said (Anadolu kırmızısı)