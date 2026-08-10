Sosyal medya platformlarında ve kulaktan kulağa yayılan paylaşımlarda, jelatinli şekerlemelerin (jelibon) cilt, saç, tırnak ve eklem sağlığına iyi geldiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. İddiaların odağında, ürünün yapımında kullanılan ve hayvan dokularından elde edilen jelatin maddesi yer alıyor.

Besin içeriği incelendiğinde jelatinin, vücut dokularını destekleyen glisin ve prolin gibi amino asitler ile kolajen proteini içerdiği biliniyor. Kolajen bileşeni, saç ve tırnak yapısının güçlenmesinde ve eklem sağlığının korunmasında rol oynayan faktörler arasında bulunuyor.

AĞIR İŞLENMİŞ ŞEKER VE TATLANDIRICILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Buna karşın, şekerleme ürünlerinin içeriğindeki diğer maddeler ve işlenme süreçleri dikkat çekiyor. Paketler halinde sunulan bu gıdaların ağırlıklı bölümünü işlenmiş şeker, nişasta, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucu maddeler oluşturuyor. Yüksek şeker tüketiminin ise obezite, diş çürümeleri, insülin direnci ve vücutta iltihaplanma riskini artırdığı biliniyor.

Ayrıca, şekerleme üretiminde ısıl işlemden geçen ve yoğun şekerle karıştırılan jelatinin biyoyararlanım oranının, saf kolajen peptidlerine kıyasla farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Beslenme literatüründe, kolajen ve amino asit ihtiyacının karşılanması amacıyla doğal kemik suyu, et, balık ve şekersiz takviye ürünlerinin kullanımı öne çıkıyor.