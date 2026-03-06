Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın başına geri dönüyor. Zatürre olan İtalyan çalıştırıcı, bir süre hastanede tedavi görmüş ve ardından evinde istirahate çekilmişti. Bu süreçte Tedesco, ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte görevine dönen 40 yaşındaki teknik adam, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı ve çalışmayı bizzat yönetti. Tedesco'nun, hafta sonu Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada kulübede olması bekleniyor.