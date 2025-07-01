Yeni yayımlanan bir bilimsel araştırma, bitkisel temelli beslenmenin zayıflama sürecinde Akdeniz diyetine kıyasla daha başarılı olabileceğini ortaya koydu. "Frontiers in Nutrition" adlı hakemli dergide yer alan dört aylık çalışmaya göre, tamamen bitkisel bazlı ve düşük yağ içeren bir diyete geçmek, vücutta asit üretimini belirgin şekilde azaltıyor. Bu düşüş, kilo kaybıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, geleneksel Akdeniz diyetinde yer alan balık, kümes hayvanları, süt ürünleri ve yumurtayı tamamen beslenmeden çıkararak vücudun asit yükünde nasıl bir değişiklik olduğunu inceledi. Bulgular, vegan beslenmenin, bu tür hayvansal gıdaların neden olduğu enflamasyonu azalttığını ve bunun da kilo kaybını kolaylaştırabileceğini gösterdi.

“Et, Süt ve Yumurtadaki Asit Yükü Kilo Alımını Tetikliyor”

Araştırma ekibinden Dr. Hana Kahleova, hayvansal gıdaların diyetle alınan asit yükünü artırdığını ve bunun da vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek kilo alımına katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Dr. Kahleova, “Et, yumurta ve süt ürünleri gibi asit oluşturan besinlerin tüketimi, vücutta daha yüksek düzeyde iltihaplanma yaratabilir. Bu durum, kilo alımıyla yakından ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

Ancak hayvansal ürünlerin, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı orman meyveleri ve baklagiller gibi bitkisel kaynaklı gıdalarla değiştirilmesi hem zayıflamaya yardımcı olabilir hem de bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı sunabilir.

Vegan ve Akdeniz Diyeti Karşılaştırıldı

Çalışmaya katılan 62 aşırı kilolu yetişkin, rastgele iki gruba ayrılarak 16 hafta boyunca ya Akdeniz diyetini ya da az yağlı vegan diyeti uyguladı. Bu süreci takiben dört haftalık bir geçiş dönemi yaşandı ve ardından gruplar diyetleri değiştirerek diğer beslenme şeklini yine 16 hafta boyunca sürdürdü.

Katılımcıların beslenme kayıtları detaylı bir şekilde analiz edilerek, yedikleri gıdaların vücutta oluşturduğu net asit üretimini gösteren "diyet asit yükü" hesaplandı.

Uzmanlar, et, balık, yumurta ve peynir gibi ürünlerin vücutta daha fazla asit üretimine neden olduğunu ve bu asidik ortamın kronik iltihaplanmayla ilişkili olduğunu tespit etti.

Bitkisel Beslenme Daha Alkali: Daha Düşük Kan Basıncı ve İnsülin Duyarlılığı

Araştırma sonuçları, bitkisel temelli diyetlerin daha alkali özellik gösterdiğini ve bunun kilo kaybının yanı sıra insülin duyarlılığında artış ve kan basıncında düşüş gibi olumlu etkilerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Vegan diyette asit yükünün belirgin şekilde azaldığı gözlenirken, Akdeniz diyeti uygulayan grupta benzer bir değişim saptanmadı.

Bilim insanları, bu alkalileşmenin yalnızca kalori alımındaki farklardan değil, doğrudan bitkisel beslenmenin etkisinden kaynaklandığını belirtiyor. Vegan diyet uygulayan katılımcıların ortalama 5 kilogram kadar kilo verdiği; buna karşılık Akdeniz diyeti uygulayan grupta anlamlı bir kilo kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Alkalileştirici Gıdalar Öne Çıkıyor

Araştırmacılar, daha fazla alkalileştirici gıda tüketilmesini öneriyor. Bunlar arasında brokoli, ıspanak, pancar, kuşkonmaz, sarımsak, havuç ve lahana gibi sebzelerin yanı sıra, kırmızı orman meyveleri, elma, kiraz, kayısı ve kavun gibi meyveler yer alıyor. Ayrıca mercimek, nohut, bezelye, fasulye ve soya gibi baklagiller ile kinoa ve darı gibi tahılların da alkalileştirici etki sağladığı ifade ediliyor.

Sonuç olarak araştırmacılar şu önemli çıkarımı yapıyor:

Vegan beslenmenin vücut asit yükünü azaltan alkalileştirici etkisi, kilo kaybını destekleyen bağımsız bir mekanizma olabilir.