Sayısız yöntemin denendiği kilo verme sürecine bazı uygulamalar çok başarılı olamıyor. Hareketli yaşam tarzı ve sağlıklı beslenmenin temel aldığı ve bu süreci hızlandırdığı biliniyor. Bu da metabolizmayı çalıştırarak kilo verme süresini etkiliyor. Son zamanlarda diyet listelerine bir ürün daha girdi. Kuruyemişle kilo vermek isteyenler bu yönteme yöneldi. Sadece bir avucu bile hızla kilo kaybettiriyor.

Kilo vermek için sayısız yöntem, egzersiz ve diyet var. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzını benimsemek bu süreci hızlandırırken bazı besinler metabolizmayı daha da hızlandırıyor. Fıstık da bu besinlerden biri. Yemekten önce yer fıstığı yemek kilo kaybı konusunda yardımcı olabiliyor.

Kilo kontrolü sağlıklı bir yaşam için şart. Özellikle fiziksel özelliklere göre ideal kiloya ulaşmak zaman ve emek gerektiriyor. Bazı kişiler ise bu süreyi kısaltmak için diyet listelerine yeni ürünler ekliyor. Bunlardan biri de yer fıstığı.

YEMEKLERDEN ÖNCE TÜKETEN GÜN BOYU TOK KALIYOR

Yapılan bir araştırmaya göre, yer fıstığı kilo vermede etkili bir kuruyemiş. Yemeklerden önce günde iki defa tuzlu fıstık yemek, kan basıncını düşürerek açlık glikoz seviyelerine ulaştırıyor. Kan şekeri de öğünler arasında sabit kalıyor. Yer fıstığına dair iki ayrı araştırma yapıldı.

Texas Tech Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar da tip 2 diyabet riski orta veya yüksek olan iki Avustralyalı yetişkin grubuna ilişkin verileri inceledi. Kontrol grubundaki 50 yetişkin, fıstık veya fıstık ezmesi yemekten kaçındı. 57 kişilik deney grubuna ise yemeklerden 30 dakika önce 2 kez 35 gram kavrulmuş fıstık yemeleri önerildi.

İKİ GRUP ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Araştırma sonucunda, 6 ay sonra her iki grupta da önemli kilo kayıpları olduğunu gözlemledi. Fakat yer fıstığı yiyen grupta ise kan sağlıklı doymamış yağların etkili olduğu gözlemlendi.

Uzun süre tokluk hissi veren yer fıstığı, kilo verme diyetlerinde de uygulanmaya başlandı. Bir porsiyon yer fıstığı yedi gram protein, üç gram lif ve 19 vitamin ve mineral içeriyor.

Kan damarlarını genişleten ve kan basıncını düşüren arginin isimli bir madde içeren yer fıstığı, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bir mineral olan magnezyum yönünden de zengin.