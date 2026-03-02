İzmir’in turistik ilçesi Urla’nın Demircili Koyu’na izinsiz çekilen ve burada parçalanmak istenen “Gökbey” adlı hurda gemiye karşı başlatılan çevre nöbeti sürüyor.

Urla Belediyesi, Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları, geminin doğal sit alanında sökülmesine tepki göstererek, işlemin Aliağa’daki lisanslı tesislerde yapılmasını talep ediyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin Sığacık’ta el konulmuşken bir şekilde salıverilip koya getirildiğini belirtti.

Geminin göçmen kaçakçılığına karıştığını ve Muğla’daki davanın sonuçlandığını açıklayan Balkan, “Tebligat aşamasından sonra gerekli müdahale yapılacak. Biz sahip çıkmasak burada parçalayıp götüreceklerdi” dedi.

EKOSİSTEME AÇIK TEHDİT

Çevreciler, gemideki sintine suyunun sızma riskine karşı acilen şamandıra önlemi alınmasını bekliyor. Belediye Başkan Vekili Mesut Önen ise söküm işleminin sadece Urla’yı değil, Çeşme’yi ve tüm deniz ekosistemini zehirleyeceğini, birinci derece sit alanında büyük tahribat yaratacağını vurguladı. Çevre mühendisi Halil Gezer de “Bu gemi buraya bilerek getirilmiştir. Gemi kimindir, ne amaçla geldiğini de biliyoruz. Ama bunu resmi ağızlardan da duymak istiyoruz” dedi.