

Geçen yıl pankreas kanserine yakalanan oyuncu Gül Onat, 45 dakikalık ameliyatının 8 saat sürdüğünü açıklamıştı. "Allah can düşmanıma vermesin, çok zor bir süreçti. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" diyerek yaşadığı duygusal süreçleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

Tedavisi devam eden Gül Onat, sosyal medya üzerinden son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Bir bankta otururken çekilen fotoğrafını paylaşan Onat, iki işlem gördüğünü ve sonuçlarının temiz çıktığını belirtti. 71 yaşındaki usta oyuncu, "Şimdi zehirterapiye devam. Sizi bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.